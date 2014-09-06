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Лавров: Россия продолжит разоблачать фейки, которые множатся после Бучи

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Глава МИД РФ рассказал о том, что дезинформация касается и "Азовстали".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Россия продолжит разоблачать фейки, которые множатся после трагедии, которая произошла в Буче Киевской области. Министр иностранных дел пояснил, что говорит в том числе и о ситуации, которая разворачивается вокруг блокирования Вооруженными силами РФ и Народной милицией ДНР территории металлургического предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

Будем разоблачать те фейки, которые сейчас множатся вслед за Бучей. Пытаются еще представить ситуацию на "Азовстали"....врут налево и направо, в том числе в том, что мы "не открываем" гуманитарные коридоры.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник заметил, что ежедневно из района отправляются автобусы и кареты "скорой помощи". По словам Сергея Лаврова, Украина удерживает мирное население в качестве "живого щита" не только в Мариуполе, но и в других частях страны, в которых проводятся боевые действия. Военные запрещают гражданским выходить из зданий или насильно их там удерживает.

Лавров назвал желание Запада измотать Россию конфликтом на Украине иллюзией.

Фото и видео: МИД России

Теги: азовсталь, буча, дезинформация, киевская область, мид, сергей лавров, фейк-ньюс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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