Лавров: Россия никогда устами своих официальных представителей не угрожала Украине

В МИД РФ ответили на выпады США по поводу размещения войск у границы с Украиной.

Россия никогда устами своих официальных представителей не угрожала Украине. Такое заявление на совместной итоговой пресс-конференции после общения с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Женеве сделал министр по внешней политике Сергей Лавров.

Россия никогда, нигде, ни разу, устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Мы откровенно об этом поговорили, он согласился, что нужно более разумно вести диалог. Надеюсь, что эмоции поубавятся, хотя гарантий никаких нет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник на брифинге указал на то, что Москва дала необходимые разъяснения американской стороне относительно якобы готовящегося вторжения военных на территорию Украины. При этом Лавров уточнил, что Блинкен не стал должным образом отвечать о присутствии сил США в европейском регионе. Лавров рассказал, что ответ делегации Вашингтона звучал так, что РФ действительно перемещает силы на своей территории, однако Запад считает, что там "многовато что-то вы войск собрали".

Лавров: встреча с Блинкеном поможет США подготовить ответы по гарантиям безопасности.

Фото и видео: МИД России

