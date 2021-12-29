Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы

В МИД РФ оценили ответ США и НАТО на гарантии безопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Москва не хочет войны, но не позволит игнорировать свои национальные интересы. Такое мнение министр высказал в рамках интервью отечественным радиостанциям. Спикер добавил, что НАТО и США больше месяца изучали предложения по гарантиям безопасности, а РФ получила их письменную реакцию только позавчера вечером.

Если это зависит от РФ, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник считает, что в ответ на предельно простые предложения американцы и члены Североатлантического военного альянса начали в соответствии с западным стилем во внешней политике наводить "тень на плетень". При этом в документе МИД РФ увидел рациональные зерна решений, но только по второстепенным вопросам.

Лавров отправит своим коллегам запрос о выполнении обязательств ОБСЕ.

Фото: МИД России

