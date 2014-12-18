Лавров: Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне

Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне. Такое заявление перед журналистами сделал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник анонсировал прибытие в Москву республиканского коллеги из Кишинева Николая Попеску. Иностранец приедет в РФ уже в следующем месяце.
Госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные отношения, взаимовыгодные отношения с РФ... Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
В МИД РФ подчеркнули, что стороны подробно обсудят взаимные отношения во время рабочего визита Попеску в Москву.
Лавров: в ЕС предвзято относятся к вопросу признания российских вакцин от COVID-19.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.