Лавров: Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне

Глава МИД РФ рассказал о будущем визите Николая Попеску в Москву.

Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне. Такое заявление перед журналистами сделал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник анонсировал прибытие в Москву республиканского коллеги из Кишинева Николая Попеску. Иностранец приедет в РФ уже в следующем месяце.

Госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные отношения, взаимовыгодные отношения с РФ... Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что стороны подробно обсудят взаимные отношения во время рабочего визита Попеску в Москву.

Лавров: в ЕС предвзято относятся к вопросу признания российских вакцин от COVID-19.

Фото и видео: МИД России