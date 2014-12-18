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Лавров: Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне
Сегодня, 12:20
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Лавров: Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне

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Глава МИД РФ рассказал о будущем визите Николая Попеску в Москву.

Россия готова к контактам с Молдавией на высшем уровне. Такое заявление перед журналистами сделал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник анонсировал прибытие в Москву республиканского коллеги из Кишинева Николая Попеску. Иностранец приедет в РФ уже в следующем месяце.

Госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные отношения, взаимовыгодные отношения с РФ... Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что стороны подробно обсудят взаимные отношения во время рабочего визита Попеску в Москву.

Лавров: в ЕС предвзято относятся к вопросу признания российских вакцин от COVID-19.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, молдавия, николай попеску, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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elidores
Сегодня 12:26

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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