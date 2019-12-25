Лавров: РФ приветствует заявления Байдена и Макрона о прекращении навязывания демократии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва приветствует заявления американского лидера Джо Байдена и французского президента Эмманюэля Макрона о прекращении навязывания демократии образца западных стран. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления перед учащимися и профессорами МГИМО

Они оба практически с разрывом в один-два дня заявили, что пора завязывать с вмешательством во внутренние дела других стран. Мы приветствуем такие заявления, мы давно призывали к тому, чтобы извлекать уроки из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались.

Сергей Лавров, глава МИД РФ