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Лавров: РФ приветствует заявления Байдена и Макрона о прекращении навязывания демократии
Сегодня, 11:08
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Лавров: РФ приветствует заявления Байдена и Макрона о прекращении навязывания демократии

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В РФ приветствуют отказ Запада от навязывания своей системы организации общества третьм государствам.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва приветствует заявления американского лидера Джо Байдена и французского президента Эмманюэля Макрона о прекращении навязывания демократии образца западных стран. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления перед учащимися и профессорами МГИМО

Они оба практически с разрывом в один-два дня заявили, что пора завязывать с вмешательством во внутренние дела других стран. Мы приветствуем такие заявления, мы давно призывали к тому, чтобы извлекать уроки из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал тупиковым политический режим в Киеве.

Фото: МИД России

Теги: демократия, джо байден, мгимо, мид, сергей лавров
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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