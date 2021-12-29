Лавров: РФ не готова обсуждать гарантии безопасности Киева

Глава МИД РФ считает, что не следует "делить" принцип неделимости.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва не готова обсуждать гарантии безопасности Киева. Ранее такую инициативу выносил на обсуждение украинский президент Владимир Зеленский. РФ говорит конкретно о безопасности всего региона - Восточной Европы. Такими сведениями чиновник поделился с журналистами в Москве во время совместной пресс-конференции с коллегой из Греции Никосом Дендиасом.

Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины, просто потому, что Зеленскому такой каприз в голову пришел сегодня, хотя вчера он говорил только о вступлении в НАТО, а безопасность всех стран. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ призвали основываться на подписанных на высшем уровне документах. В них упоминается принцип неделимости безопасности. При этом обеспечение национальной безопасности Украины не может строиться на угрозах для безопасности Москвы со стороны НАТО. Сергей Лавров уточнил, что дипломатический поиск решения конфликта ведется. РФ предлагает со своей стороны согласование принципов.

Лавров: Россия не может удовлетвориться обещаниями в сфере безопасности.

Фото и видео: МИД России

