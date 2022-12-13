Лавров: РФ готова рассмотреть предложения по разрешению украинского кризиса от Африки и ЛА

Глава МИД России рассказал о позиции Запада по "формуле мира".

Россия в настоящее время не видела предложений от авторов латиноамериканской и африканской инициатив по мирному урегулированию украинского кризиса. Соответствующее заявление в рамках выступления в Москве на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник добавил, что МИД готов рассматривать инициативы от стран Латинской Америки и Африки. При этом дипломат подчеркнул, что коллективный Запад настаивает на том, что следует обсуждать исключительно "формулу мира" президента Владимира Зеленского по переговорам с Россией.

Лавров: разговоры о безопасности ЕС исчезают с поглощением НАТО нейтральных стран.

Фото и видео: МИД России