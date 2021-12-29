Лавров: Путин всегда готов к контактам с Байденом

Министр по внешней политике объяснил, что его ждет еще одна встреча с Энтони Блинкеном.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин всегда готов к контактам с американским коллегой Джо Байденом. При этом в Москве уверены, что такие встречи на высшем уровне необходимо тщательно подготавливать. Лидеры стран должны понимать, какой потенциал они вынесут из итогов мероприятий.

Мы ждём ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на уровне глав МИД, и давайте не будем забегать вперёд. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия никогда устами своих официальных представителей не угрожала Украине.

Фото и видео: МИД России