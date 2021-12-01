Лавров: НАТО хочет превратить Украину в "антиРоссию"

Альянс намерен использовать Украину для противостояния Москве, уверен министр.

Североатлантический альянс пытается переманить Украины на свою сторону, чтобы в будущем использовать ее для противостояния Москве. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе своего выступления в Совете Федерации.

Министр отметил, что в настоящее время Киеву поставляется летальное вооружения, а также все чаще проводятся провокации в районах государственной границы России, в которых участвуют Соединенные Штаты.

К сожалению, ситуация серьезно осложняется откровенно деструктивной линией государств НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее, по выражению президента, в "антиРоссию". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава ведомства подчеркнул, что при этом Москве пытаются диктовать, как должны вести себя российские военные на территории своего государства.

Ранее российский президент Владимир Путин предостерег Киев от размещения ударных комплексов на Украине. Глава государства отметил, что ответные меры у РФ на случай внешних угроз уже готовы.

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