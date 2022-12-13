Лавров: КНР со временем снизит зависимость от США

Глава МИД РФ рассказал о том, что Пекин стремится выйти из американской глобализации.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что КНР со временем снизит зависимость от США, однако на этот процесс уйдет какое-то время. Это связано с формированием внутри страны необходимых механизмов и институтов. Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделал в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. В МИД РФ подчеркнули, что власти РФ не настолько глубоко погружены в систему глобализации США, как Китай. Речь идет об объемах торговли, американских ценных бумаг, которые были закуплены Пекином.

Китаю потребуется больше времени, чтобы создавать параллельные инструменты, механизмы, которые будут защищать его от произвола Соединенных Штатов как главного распорядителя мировой валютно-финансовой торговой системы на данном этапе. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В России не сомневаются в том, что планы, подписанные между нами и КНР, отвечают национальным интересам обеих государств и не могут определить роль Москвы как подчиняющуюся Пекину. Сергей Лавров считает контакты с КНР взаимовыгодными. Речь идет о сотрудничестве по энергетическим носителям, космическим исследованием, других высокотехнологичных сфер.

Лавров: часть польских элит продвигает планы экспансии.

Фото и видео: МИД России