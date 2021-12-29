Лавров: ЕС считает возможным вмешиваться с антироссийскими устремлениями в дела соседей РФ

Глава МИД РФ привел несколько примеров Европы изменить миропорядок и поделить сферы влияния.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что ЕС считает возможным вмешиваться с антироссийскими устремлениями в дела соседей РФ. Такое мнение чиновник высказал на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой в Москве. Спикер заметил, что Европа устанавливает для себя сферы влияния, но обвиняет в этом РФ.

Боррель опять повторил свою позицию о том, что в Африке Россия мешается Евросоюзу. То есть, наверное, у Евросоюза могут быть какие-то зоны влияния, а для России даже ее соседи не являются чем-то, куда Евросоюз и НАТО не пытаются активно проникать Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр уточнил, что согласно официальной позиции ЕС, чиновники говорили о том, что именно они должны все решать на Балканах, а РФ там делать нечего. В Москве уверены в том, что Запад предпринимает попытки изменить установленный порядок выполнения минских соглашений в угоду киевскому режиму.

Глава МИД Италии: страна работает, чтобы избежать введения новых санкций в отношении РФ.

Фото и видео: МИД России



