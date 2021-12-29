Глава МИД Италии: страна работает, чтобы избежать введения новых санкций в отношении РФ

Луиджи Ди Майо рассказал, что Рим хочет найти дипломатическое решение.

Глава МИД Италии: страна работает над тем, чтобы избежать введения санкций против России. Такое заявление на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. В Риме видят необходимость отстаивать международное право, но при этом намерены использовать для этого дипломатические методы решения конфликтных ситуаций. Италия находит Россию частью диалога по европейской безопасности. Страны обладают хорошими историческими связями друг с другом и возможностями для выстраивания диалога.

Мы все работаем над дипломатическим разрешением, а это означает избегание любых санкций. Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии

Луиджи Ди Майо подтвердил прессе, что после переговоров с Сергеем Лавровым, а до этого - украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве видит с обеих сторон намерение искать дипломатическое решение конфликта. Сейчас Москва и Рим обсуждают дату встречи премьер-министра Италии Марио Драги и президента РФ Владимира Путина.

Лавров не знает, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля, это зависит не от РФ.

Фото и видео: МИД России

