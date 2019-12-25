Лавров: AUUKUS и Quad размывают форматы в АСЕАН

Глава МИД РФ рассказал о новых модных оборонных тенденциях со стороны США.

Новый альянс между США, Великобританией и Австралией - AUUKUS, а также четырехсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии (Quad) направлены на размывание многолетних универсальных форматов сотрудничества. Такое мнение журналистам высказал руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Позицией спикер поделился на 29-ой Ассамблее Совета по оборонной политике.

В частности, он оценил работу действующей под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Страны взаимодействуют друг с другом именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Все это идет в русле размывания универсальных форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой АСЕАН. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр с юмором отметил, что сейчас становятся модно разрабатывать стратегии по Индо-тихоокеанскому региону, которые заявлены американцами.

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Фото: МИД России