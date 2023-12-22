Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов

Эвика Силиня рассказала о планах властей по военной поддержке ВСУ.

Рига в ближайшее время планирует отправить на территорию Украины первую партию произведённых в стране беспилотников на общую сумму в один миллион евро. Соответствующими данными с журналистами на совместном брифинге с киевским премьер-министром Денисом Шмыгалем поделилась глава правительства балтийской республики Эвика Силиня. Европейская чиновница указала на то, что в 2024 году ее страна планирует направить девять миллионов евро для осуществления поставок дронов ВСУ. Такими образом доля Латвии в чешской инициативе по поставкам боеприпасов Украине составляет 10 млн евро или 0,25 процентов от ВВП.

Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину. Дроны проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою. Эвика Силиня, премьер-министр Латвии

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Фото и видео: YouTube / LTV Ziņu dienests