ЛНР: украинские военные массово покидают передовые позиции

Иван Филипоненко рассказал о том, что представители ВСУ покидают линию соприкосновения.

В ЛНР сообщили, что украинские военные массово покидают передовые боевые позиции на линии соприкосновения Донбасса. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции в луганской народной республике Иван Филипоненко.

По данным нашей разведки отмечается, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции. Иван Филипоненко, пресс-секретарь Народной милиции ЛНР

Напомним, что в экстренном видеообращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей ЛНР и ДНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе. В планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Два беспилотника Bayraktar ВСУ сбиты у Счастья на Донбассе.

Фото: Народная милиция ЛНР