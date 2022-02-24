Два беспилотника Bayraktar ВСУ сбиты у Счастья на Донбассе

Народная милиция ЛНР: уничтожены самолеты Су-24 ВСУ.

Два беспилотника Bayraktar турецкого производства, принадлежащих Вооруженным силам Украины, сбиты у населенного пункта Счастье на Донбассе. Об этом рассказали официальный представитель Народно милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко. Чиновник рассказал о ситуации журналистам телеканала "Россия-24". Известно, что дроны ликвидированы вблизи перешедшего под контроль ЛНР участка.

Ранее Народная милиция ЛНР также заявила, что боевые подразделения сбили два украинских военных самолета Су-24. Это произошло в районе посёлков Смелое и Степовое на Донбассе. Филипоненко добавил, что украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов Киева. Они покидают свои боевые позиции в регионе. ВСУ несут значительные потери.

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Фото и видео: YouTube / Россия-24

