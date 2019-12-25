Евросоюз ввел санкции против Шойгу, Захаровой и еще почти 400 россиян

В "черном листе" оказались депутаты, чиновники, журналисты.

Евросоюз ввел санкции против министра обороны России Сергея Шойгу, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, журналистов Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян, а также в отношении еще почти 400 граждан страны. В перечень попали значимые высокопоставленные политические, экономические, военные и общественные фигуры страны. Об этом говорится в размещенном в открытом доступе в Интернете журнале ЕС. Материал опубликован в ночь на 24 февраля. Персональные ограничения связаны с признанием Москвой независимости ЛНР и ДНР.

"Черный список" одномоментно увеличился в 2,5 раза. Теперь в него входят 555 человек и 52 организации. Физическим и юридическим лицам запрещен въезд на территорию ЕС и закрыт доступ к банковской системе. В перечень попали глава администрации президента России Антон Вайно, руководитель новостного ресурса News Front Константин Кнырик, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр по экономическому развитию Максим Решетников, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Касатонов, начальник сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, руководитель ВКС Сергей Суровкин, глава Черноморского флота Игорь Осипов.

В антилист Евросоюза включены все депутаты Госдумы, проголосовавшие за поддержку суверенитета ЛНР и ДНР (всего свыше 330 человек). В частности, в списке оказались Петр Толстой, Алексей Пушков, Геннадий Зюганов.

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Фото и видео: YouTube / Россия-24

