Квартиру петербуржца обокрали на полмиллиона рублей, пока он праздновал Новый год у друзей

В Красногвардейском районе неизвестные похитили из квартиры часы, цепочку и деньги.

Как сообщает "Петербургский дневник ", в Красногвардейском районе Петербурга у местного жителя ограбили квартиру, пока он отмечал у друзей Новый год. Известно, что ворам удалось взломать дверь и пробраться внутрь квартиры в доме номер 23 корпус 2 по Среднеохтинскому проспекту.

Владелец жилья ушел из дома в половину седьмого вечером 30 декабря. Он вернулся спустя двое суток и увидел, что его ограбили. Злоумышленники прихватили с собой часы “Ролекс”за 300 тысяч рублей, часы “GC” стоимость 70 тысяч рублей и золотую цепочку с крестов за 100 тысяч рублей. Также преступники украли травматический пистолет и наличные деньги. В общей сложности 22-летний молодой человек лишился 521-ой тысячи рублей.

Делом занимаются правоохранительные органы.