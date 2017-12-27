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Квартиру петербуржца обокрали на полмиллиона рублей, пока он праздновал Новый год у друзей
Сегодня, 14:55
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lesjasap
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Квартиру петербуржца обокрали на полмиллиона рублей, пока он праздновал Новый год у друзей

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В Красногвардейском районе неизвестные похитили из квартиры часы, цепочку и деньги.

Как сообщает "Петербургский дневник", в Красногвардейском районе Петербурга у местного жителя ограбили квартиру, пока он отмечал у друзей Новый год. Известно, что ворам удалось взломать дверь и пробраться внутрь квартиры в доме номер 23 корпус 2 по Среднеохтинскому проспекту. 
 
Владелец жилья ушел из дома в половину седьмого вечером 30 декабря. Он вернулся спустя двое суток и увидел, что его ограбили. Злоумышленники прихватили с собой часы “Ролекс”за 300 тысяч рублей, часы “GC” стоимость 70 тысяч рублей и золотую цепочку с крестов за 100 тысяч рублей. Также преступники украли травматический пистолет и наличные деньги. В общей сложности 22-летний молодой человек лишился 521-ой тысячи рублей.
 
Делом занимаются правоохранительные органы. 
Теги: кража , красногвардейский район , новый год , ограбление , праздники , ролекс , среднеохтинский проспект
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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