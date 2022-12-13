Квартал Нарвская застава останется в программе реновации Петербурга

Иск об исключении квартала из программы реновации подала группа граждан – порядка 30 человек.

Горсуд Петербурга отклонил иск о признании незаконными положений закона о развитии застроенных территорий. Как сообщает компания "СПб Реновация" (входит в ГК "Самолет"), делопроизводство было прекращено в части признания незаконным положений 820-7, разрешающих демонтаж части исторических зданий на Нарвской заставе. Об этом пишет "Коммерсант".

Известно, что иск об исключении квартала из программы реновации подала группа граждан – порядка 30 человек. В то же время часть жителей квартала выступила за реализацию программы, отправив соответствующие уведомления в суд. Также они опубликовали соответствующую петицию, которая набрала более 1,3 тыс. голосов. Они считают, что дома ветхие и их необходимо обновить. Они отмечают, что при строительстве не было предусмотрено ванных комнат, разрушаются внешние стены.

Напомним, что в городе снесут почти 200 исторических зданий для строительства ШМСД, Большого Смоленского моста и реновации квартала "Нарвская застава". Для реновации квартала Смольный планирует снести 163 здания. Для строительства Большого Смоленского моста потребуется снести восемь исторических зданий на проспекте Обуховской обороны.

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Фото: Piter.tv