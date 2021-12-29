Рубль укрепился к доллару и евро на торгах

Курс доллара составил 76,09 рубля.

В среду, 2 февраля, рубля стал укрепляться на торгах к доллару и евро. Так, курс доллара составил 76,09 рубля, а курс евро – 86,07 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на 13:25 мск.

При этом в 14:09 мск курс рубля продолжил расти относительно доллара. Так, доллар опустился до 75,98 рубля. Ниже 76 рублей последний раз курс доллара был 20 января 2022 года.

Отметим, что российская валюта укрепилась после заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова насчет анонсированных санкций США в отношении России. Он сказал, что у Москвы есть план, как минимизировать последствия после возможного введения запрета российским банкам проводить некоторые операции в долларах. Ранее о такой возможности заявил президент США Джо Байден.

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