Курьер из Мурино придумала, как безопасно перевозить заказ в зимний сезон

Жители Мурино заметили женщину, которая перевозила заказ из службы доставки еды на санках. Пользователи оценили задумку и отметили, что такой способ передвижения является безопасным. Фотографией поделились в группе "Девяткино LIVE | Мурино" в "ВКонтакте".
Незнакомка шла по бульвару Менделеева.
Это видимо та девушка, которая летом ходит с тележкой. Прикольная.
Спасибо, барышня, что не носитесь по узким муринским тротуарам на велике.
написали пользователи.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино "пироман" бросил коктейль Молотова в парикмахерскую.
Фото: vk.com/9kino.live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все