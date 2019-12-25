Курьер из Мурино придумала, как безопасно перевозить заказ в зимний сезон

О том, что женщина является сотрудником службы доставки, можно понять по фирменному рюкзаку.

Жители Мурино заметили женщину, которая перевозила заказ из службы доставки еды на санках. Пользователи оценили задумку и отметили, что такой способ передвижения является безопасным. Фотографией поделились в группе "Девяткино LIVE | Мурино" в "ВКонтакте".

Незнакомка шла по бульвару Менделеева.

Это видимо та девушка, которая летом ходит с тележкой. Прикольная.

Спасибо, барышня, что не носитесь по узким муринским тротуарам на велике. написали пользователи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино "пироман" бросил коктейль Молотова в парикмахерскую.

Фото: vk.com/9kino.live