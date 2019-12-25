В Мурино "пироман" бросил коктейль Молотова в парикмахерскую

В настоящее время полицейские разыскивают "пиромана".

В воскресенье, 20 декабря, неизвестный бросил коктейль Молотова в парикмахерскую. Об этом сообщают в региональном Главке.

Инцидент произошел в доме №7 по проспекту Авиаторов Балтики. В полицию обратились с заявлением о горящей парикмахерской. Оказалась, что неизвестный разбил витрину салона камнем и забросил внутрь зажигательную смесь.

К счастью, никто не пострадал. В настоящее время полицейские разыскивают "пиромана".

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти в многоквартиром двухэтажном доме взорвался самогонный аппарат.

Фото: pixabay