Куратор мусорной реформы в Петербурге Кирилл Пащенко покинул Смольный

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что куратор мусорной реформы в Петербурге покинул Смольный. Об этом сообщает "Фонтанка".
Как оказалось, у Панащенко просто закончился контракт с городом.
Известно, что Кирилла Пащенко сменит начальник отдела регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Анна Федорова. Соответствующую информацию подтвердили в комблаге Северной столицы.
Напомним, что "мусорная" реформа – это комплекс мероприятий по изменению структуры обращения с отходами, проводимый правительством РФ с 2010 года.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов предложил включить СМИ в перечень пострадавших отраслей.
Фото:pixabay
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