Куратор мусорной реформы в Петербурге Кирилл Пащенко покинул Смольный

На место Кирилла Пащенко пришла начальник отдела регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Анна Федорова

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что куратор мусорной реформы в Петербурге покинул Смольный. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как оказалось, у Панащенко просто закончился контракт с городом.

Известно, что Кирилла Пащенко сменит начальник отдела регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Анна Федорова. Соответствующую информацию подтвердили в комблаге Северной столицы.

Напомним, что "мусорная" реформа – это комплекс мероприятий по изменению структуры обращения с отходами, проводимый правительством РФ с 2010 года.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов предложил включить СМИ в перечень пострадавших отраслей.

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