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Кулеба заявил о желании НАТО присоединиться к Киеву

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В МИД Украины рассказали о стремлении войти в военный альянс.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил о желании НАТО присоединиться к Киеву. Об этом чиновник напомнил международному сообществу, выступая после министерского заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что МИД Украины ранее представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу проект собственных гарантий безопасности киевскому режиму, которые могут дать страны коллективного Запада. Дмитрий Кулеба пояснил, что в ходе встречи с генсеком военного альянса выразил благодарность за его "лидерство в усилении поддержки Украины".

Глава МИД Украины призвал продлить сделку по экспорту зерна по Черному морю.

Фото и видео: Организация Объединённых Наций

Теги: гарантии безопасности, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, мид, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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