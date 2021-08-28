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Кулеба заявил о возможности Украины "испортить жизнь" Поклонской

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По мнению главы МИД Украины, если Поклонская имеет украинское гражданство, Киев может повлиять на ее судьбу.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал предположения о назначении политика Натальи Поклонской послом России в Республике Кабо-Верде. Глава МИД Украины заявил, что Киев может "испортить жизнь" депутату. Об этом сообщили на портале "РИА Новости".

Кулеба порекомендовал властям Киева проверить, является ли Поклонская гражданкой Украины. Если политик имеет таковое гражданство, Киев может повлиять на ее судьбу благодаря особым возможностям. В ином случае карьеру Поклонской определяет Москва.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Поклонская прокомментировала слова Лукашенко о признании Крыма. 

Видео: YouTube / Украина 24

Теги: госдума, кулеба, мид украины, поклонская
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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