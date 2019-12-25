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Кулеба заявил о готовности Киева ко второму раунду переговоров с Россией
Сегодня, 14:12
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Кулеба заявил о готовности Киева ко второму раунду переговоров с Россией

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В МИД Украины заявили, что не примут ультиматум РФ.

Украина готова ко второму раунду переговоров с Россией. Однако у ведомства нет информации о сроках и времени проведения данной встречи. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сделал на регулярном брифинге с журналистами. Чиновник уточнил, что требования российской стороны остаются неизменными. 

Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении…Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии, но ни в коем случае не готовы к принятию российских ультиматумов.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Минобороны: город Херсон взят под полный контроль.

Фото и видео: 

Теги: второй раунд, дмитрий кулеба, мид, переговоры, ультиматум
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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