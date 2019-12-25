Кулеба заявил о готовности Киева ко второму раунду переговоров с Россией

В МИД Украины заявили, что не примут ультиматум РФ.

Украина готова ко второму раунду переговоров с Россией. Однако у ведомства нет информации о сроках и времени проведения данной встречи. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сделал на регулярном брифинге с журналистами. Чиновник уточнил, что требования российской стороны остаются неизменными.

Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении…Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии, но ни в коем случае не готовы к принятию российских ультиматумов. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

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