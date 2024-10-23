Кулеба заявил, что написал заявление об отставке "под бутылку вина"

Экс-глава МИД Украины вспомнил о вечере, когда он написал заявление об отставке с должности.

Бывший украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба рассказал о том, что он написал заявление о своей отставке после личного разговора с премьер-министром Денисом Шмыгалем и Владимиром Зеленским "под бутылку вина и сигару". Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с местной журналисткой Раминой Эсхакзай. Гость YouTube-шоу пояснил, что до решающего момента он вместе со своей супругой хотел отправиться в спортзал.

Только я переоделся - звонок от премьер-министра. Он попросил к нему подъехать, я все понял, сказал Светлане - это оно, занимайся, я скоро вернусь.... Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручку, пошли на балкон, я закурил, выпил и написал заявление на увольнение. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба сделал резкое заявление после переговоров в Китае.

Фото и видео: YouTube / RAMINA