Кулеба на ужине в ОБСЕ устроил "яркое дипломатическое зрелище"

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что на неформальном ужине глав МИД ОБСЕ устроил "яркое дипломатическое зрелище". Такой информацией чиновник поделился с журналистами во время регулярного брифинга в МИД. Он подчеркнул, что на мероприятии обсуждались контакты в трехстороннем формате: между РФ, Вашингтоном и Киевом.
У нас состоялся спонтанный формат, где мы очень ярко пообщались и превратили рутинный ужин в достаточно яркое зрелище. Я готов к встрече с Лавровым, мне есть, что ему сказать. Но вы знаете, что он избегает встречи с Украиной.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Министр заметил, что готов общаться с российским коллегой в том числе в рамках трехстороннего диалога при участии американской стороны.
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Фото и видео: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
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