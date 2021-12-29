Кулеба на ужине в ОБСЕ устроил "яркое дипломатическое зрелище"

Глава МИД рассказал о спонтанной встрече в рамках РФ-США-Украина.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что на неформальном ужине глав МИД ОБСЕ устроил "яркое дипломатическое зрелище". Такой информацией чиновник поделился с журналистами во время регулярного брифинга в МИД. Он подчеркнул, что на мероприятии обсуждались контакты в трехстороннем формате: между РФ, Вашингтоном и Киевом.

У нас состоялся спонтанный формат, где мы очень ярко пообщались и превратили рутинный ужин в достаточно яркое зрелище. Я готов к встрече с Лавровым, мне есть, что ему сказать. Но вы знаете, что он избегает встречи с Украиной. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр заметил, что готов общаться с российским коллегой в том числе в рамках трехстороннего диалога при участии американской стороны.

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Фото и видео: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine