Кулеба: Украина гордится участием в военных миссиях НАТО

В МИД Украины рассказали о переговорах с генсеком НАТО.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев гордится участием в военных миссиях и боевых учениях НАТО. Такое заявление чиновник сделал на брифинге с журналистами по итогам встречи с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Страна будет продолжать принимать участие в маневрах Североатлантического блока.

Мы уже полностью используем наш статус партнера с расширенными возможностями. Это очень важно. Украина гордится тем, что мы сотрудничаем с НАТО в разных военных операция и учениях, и будем так продолжать. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт уточнил, что вместе с генсеком НАТО поднял вопрос о том, как военный альянс может помочь Украине в вопросе обороны далее. Военнослужащие Киева выполняли поставленные задачи в рамках программы Международных сил содействия безопасности в Косово, в тренировочной миссии на территории Ирака, содействовали силам безопасности в Афганистане и антитеррористической миссии "Активные усилия".

Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine