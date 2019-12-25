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Кулеба: Украина гордится участием в военных миссиях НАТО
Сегодня, 7:47
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Кулеба: Украина гордится участием в военных миссиях НАТО

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В МИД Украины рассказали о переговорах с генсеком НАТО.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев гордится участием в военных миссиях и боевых учениях НАТО. Такое заявление чиновник сделал на брифинге с журналистами по итогам встречи с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Страна будет продолжать принимать участие в маневрах Североатлантического блока.

Мы уже полностью используем наш статус партнера с расширенными возможностями. Это очень важно. Украина гордится тем, что мы сотрудничаем с НАТО в разных военных операция и учениях, и будем так продолжать.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт уточнил, что вместе с генсеком НАТО поднял вопрос о том, как военный альянс может помочь Украине в вопросе обороны далее. Военнослужащие Киева  выполняли поставленные задачи в рамках программы Международных сил содействия безопасности в Косово, в тренировочной миссии на территории Ирака, содействовали силам безопасности в Афганистане и антитеррористической миссии "Активные усилия". 

Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Теги: дмитрий кулеба, мид, нато
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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