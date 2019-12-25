Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить миротворцев

Глава МИД Украины призвал военный альянс не исключать инициативу Польши по военной помощи Киеву.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить миротворческую миссию. Власти страны не отвергают идею, которую ранее выдвинула польская сторона. При этом в Киеве понимают, что военный альянс не готов к реализации такой инициативы. По мнению Кулебы, именно в этом и заключается проблема. Такими сведениями чиновник поделился во время брифинга в сейме Польши.

Мы поддерживаем все инициативы, связанные с завершением войны на Украине. Категорически мы не отбрасываем ничего. Мы уверены, что все предложения и идеи имеют смысл. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По словам министр иностранных дел Украины, всегда существует смысл обсуждать различные предложения для того, чтобы проверить, как можно их реализовать на уровне ЕС.

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Фото: YouTube / ICTV