Кулеба призвал Запад раскрыть суть санкций, которые грозят России

В МИД Украины призвали ввести ограничения против РФ "заранее".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад раскрыть экономические ограничения, которые могут быть введены против России на фоне возможной эскалации конфликта. Соответствующее заявление чиновник сделал во время интервью для американского телеканала CNBC. По словам чиновника, просто угрозы и предупреждения о, пусть даже самых жестких, санкций, на Москву больше не действуют.

Россия это слышит уже на протяжении месяцев, они привыкли жить с этим посланием. Сейчас пришло время раскрыть санкции…Запад объединен. Настало время конкретики. В противном случае Россия будет думать, что это все несерьезно. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт заверил прессу в том, что отдельные санкции в отношении России следует внедрять уже сейчас, до того момента, как Москва атакует территорию Украины.

Кулеба назвал решение Германии передать Украине каски досадным.

Фото и видео: CNBC International TV