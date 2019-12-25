Кулеба пожаловался на союзников, не пускающих Украину в НАТО

Глава МИД не уточнил, о каких именно "хороших друзьях Украины" идет речь.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на союзников, не пускающих страну в НАТО. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

Кулеба не уточнил, о каких именно "хороших друзьях Украины" идет речь. При этом дипломат заявил, что союзники боятся положительно ответить на желание страны вступить в альянс, чем предоставить Киеву современное вооружение.

Также глава украинского МИД отметил, что "все еще существует много психологических барьеров, которые нужно преодолеть.

Ранее Кулеба заявил, что посольства Украины получили 17 писем со взрывчаткой и глазами животных.

Фото: epa.eu