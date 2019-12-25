  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кулеба пообещал обсудить с новым кабмином ФРГ вопрос поставок оружия
Сегодня, 12:51
105
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Кулеба пообещал обсудить с новым кабмином ФРГ вопрос поставок оружия

0 0

В МИД Украины рассказали о принципиально позиции в оборонной сфере.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба пообещал обсудить с новым немецким правительством вопрос поставок техники и вооружения. Такое заявление чиновник сделал на брифинге с журналистами, который состоялся в Киеве. По словам спикера, страна сейчас не видит никаких преград в возможных поставках оружия для Украины ради укрепления национальной обороноспособности.

Наша позиция остается неизменной: мы не видим преград для поставок оружия из любой страны мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться с новым немецким правительством и об этом.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба: объем помощи Украине со стороны США в 2021 году составил более $130 млн.

Фото: Міністерство закордонних справ України  MFA of Ukraine

Теги: германия, дмитрий кулеба, мид, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии