Кулеба пообещал обсудить с новым кабмином ФРГ вопрос поставок оружия

В МИД Украины рассказали о принципиально позиции в оборонной сфере.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба пообещал обсудить с новым немецким правительством вопрос поставок техники и вооружения. Такое заявление чиновник сделал на брифинге с журналистами, который состоялся в Киеве. По словам спикера, страна сейчас не видит никаких преград в возможных поставках оружия для Украины ради укрепления национальной обороноспособности.

Наша позиция остается неизменной: мы не видим преград для поставок оружия из любой страны мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого. Будем общаться с новым немецким правительством и об этом. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба: объем помощи Украине со стороны США в 2021 году составил более $130 млн.

Фото: Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine