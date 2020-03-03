Кулеба обсудил с Блинкеном поставки Украине ракет ATACMS и средств ПВО

В МИД Украины рассказали о темах общения между представителями Вашингтона и Киева.

Украинский министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном поставки для киевского режима дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с руководителем Госдепа США в рамках его рабочего визита в Киев. Эксперт заметил, что поднимался вопрос обеспечения безопасности зерновых коридоров, через которые может вывозиться местная сельскохозяйственная продукция. Дополнительно стороны скоординировали шаги по увеличению количества участников "формулы мира" Владимира Зеленского.

Мы обсудили усиление сил ПВО, потребность очень высокая в этих системах <...>. Детально обговорили вопрос ракет ATACMS. Я рад, что эта опция остается открытой для Украины, надеюсь дискуссии в администрации приведут к позитивному решению. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Глава внешнеполитического ведомства Украины заверил СМИ, что вопрос о переброске войск США на Украину не стоит.

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не смягчит позицию в отношении зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State