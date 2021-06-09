Он считает, что нет никакого международного права, которое запрещает Украине приобретать оружие.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал политическим отказ Германии поставлять оружие Киеву. Об этом он заявил на совместном с главой немецкого МИД Хайко Маасом брифинге.

По словам Кулебы, нет ни одного международного правила, которое запрещает Украине приобретать оружие за границей. Кулеба также отметил, что страна не находится под оружейным эмбарго.

Мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии, политическое. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Он также считает, что у Германии есть право принимать решения, которые будут считать эффективными и действенными.

Ранее мы сообщали, что Германия и США продолжат переговоры по "Северному потоку - 2".

Видео: FB / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine