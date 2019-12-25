Кулеба: Украина находится в ситуации "вакуума безопасности"

Глава МИД Украины сообщил о том, что Киев хочет гарантий безопасности от СБ ООН.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время страна находится в ситуации "вакуума безопасности". Таким мнением чиновник поделился с журналистами на пресс-конференции, организованной по завершению встречи с Сергеем Лавровым в Анталье. Спикер отметил, что делегация рассчитывает получить гарантии от стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая соседних стран и Турции.

Как обеспечить безопасность Украины между настоящим временем и возможным будущим членством в НАТО? Если мы сможем достичь договоренности, чтобы система, похожая на те, которые предусматривает хартия НАТО,...мы готовы это обсуждать. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба подчеркнул, что в стране власти должны творчески думать об обеспечении национальной защиты. При этом чиновник пояснил, что в НАТО не готовы обеспечивать безопасность Украины и передают эту ответственность отдельным странам-участникам в рамках двусторонних соглашений.

Кулеба: Киев не намерен выполнять требования, которые выдвигает РФ.

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