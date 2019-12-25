Кулеба: Украина будет продолжать просить оружие у Запада

Глава МИД Украины рассказал о том, что будет просить вооружение и боеприпасы до тех пор, пока не закончится конфликт с Россией.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет продолжать просить о новых поставках оружия и боеприпасов у стран Запада. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире YouTube-канала The Bloomberg. Дипломат пояснил, что страна продолжит эти просьбы у международных партнеров до того момента, пока конфликт с Москвой не завершится.

Иногда меня спрашивают, получили ли мы достаточно оружия. <...> Я смогу сказать, что достаточно, только после того, как Украина победит. До тех пор мы будем просить больше. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что российский президент Владимир Путин объявил утром 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей Луганской и Донецкой народных республик о помощи. В Кремле говорили о том, что не намерены оккупировать украинскую территорию. Однако Вооруженные силы РФ ведут операцию по денацификации и демилитаризации соседнего государства. В ответ на эти действия коллективный Запад поэтапно начал вводить против Москвы новые санкционные требования. Также Запад начал военные поставки киевскому режимсу на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.

Кулеба: Украина не применяла оружие из США для ударов по Крыму.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance