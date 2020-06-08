Юрий Куклачев поделился рецептом позитивного настроения

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал о том, как поддерживать себя в хорошем настроении в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По мнению дрессировщика, люди сами себе создают плохое настроение. Проснувшись утром и выглянув в окно, стоит радоваться любой погоде, будь это солнце или дождь.
Никаких отрицательных эмоций — "Вот, лужа, пойду ботинки намочу!". Нет! <...> Смотрите на мир с радостью и восторгом. Мы пришли в этот мир отдавать.
сказал Куклачев.
Народный артист отметил, что мы можем отдать свои способности, улыбку, рукопожатие. Если человек будет светить, то вокруг него не будет темноты.
Фото: Instagram / @kuklachevcats
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