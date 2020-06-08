  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Юрий Куклачев поделился рецептом позитивного настроения
Сегодня, 11:58
64
nadezhda_sib

Юрий Куклачев поделился рецептом позитивного настроения

0 0

Основатель Театра кошек уверен, что все плохое у человека в голове.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал о том, как поддерживать себя в хорошем настроении в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

По мнению дрессировщика, люди сами себе создают плохое настроение. Проснувшись утром и выглянув в окно, стоит радоваться любой погоде, будь это солнце или дождь. 

Никаких отрицательных эмоций — "Вот, лужа, пойду ботинки намочу!". Нет! <...> Смотрите на мир с радостью и восторгом. Мы пришли в этот мир отдавать. 

сказал Куклачев.

Народный артист отметил, что мы можем отдать свои способности, улыбку, рукопожатие. Если человек будет светить, то вокруг него не будет темноты.

Фото: Instagram / @kuklachevcats

Теги: хорошее настроение, юрий куклачев
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии