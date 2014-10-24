Куда сходить в Петербурге на выходных 7 и 8 июля

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

В грядущие выходные в Петербург обещает снова вернуться дождь, правда, серьезного потопа не ожидается – можно будет и прогуляться по городу под зонтом. Piter.TV, в свою очередь, предлагает несколько интересных вариантов субботнего и воскресного времяпрепровождения. Лекции, танцы, выставка, игра в шахматы, концерт – выбирайте!

Суббота, 7 июля

Если вас не смущает дождь, можно отправиться на прогулку по выставочному пространству у ЦВЗ "Манеж" – там как раз продлили время работы выставки "Новые руины. Стекло". На площади у западного фасада здания расположилась уличная экспозиция из стеклянных полотен, которые художественно расцарапали петербургские творцы: Покрас Лампас, Владимир Абих, Александр Шишкин-Хокусай, Марина Колдобская, Надежда Косинская и многие другие. Каждое полотно – отдельный сюжет в вандальной технике "скрэтчинга".

Выставка проработает до середины августа. Исаакиевская площадь, 1.

Культурную вылазку можно заменить на пешеходную экскурсию по улице Димитрова в Купчино. Обыкновенная, казалось бы, улица хранит память о четырех веках истории этого района: деревне Купчино, памятнике "болгарскому Ленину", карьерах кирпичного завода, ДОТах рубежа "Ижора" и других значимых деталях Купчино. Хорошая возможность изучить собственный район или узнать получше часть Петербурга. Участие стоит 100 рублей.

Начало в 15.00, место сбора – на углу Белградской ул. и Альпийского пер. (Белградская, д.40, ТЦ).

В пространстве "Третье место" все выходные будут говорить об экологии, переработке отходов и распространенных экомифах. Как переплавляют разные типы пластиков, что получается из такого сырья, почему вещи не могут быть многоразовыми, как дать вторую жизнь ненужным предметам интерьера и многое другое обсудят на "Экоднях".

Вести лекции и полезные мастер-классы будут сотрудники петербургской компании 99recycle, которые превращают пластик в значки, плитку, сумки и другие нужные вещи, инженеры, дизайнеры и экоблогеры. Среди мастер-классов – изготовление постера или паспортной обложки на термопрессе. Пустить на обложку можно собственный пакет с пакетами, на мастер-классе понадобится именно полиэтилен.

Вход на все мероприятия бесплатный, нужна предварительная регистрация.

Особняк на Литейном пр-те, 62.

Воскресенье, 8 июля

Что сделать после хорошего сна без подъема по будильнику и плотного завтрака? Подвигаться! Попробуйте заменить привычную пробежку или ленивую зарядку на танцевальный мастер-класс на набережной "Севкабель Порта". Хореограф и КМС по спортивной гимнастике Елизавета Девяткова научит всех желающих базовым движениям и нескольким несложным, но зажигательным танцевальным связкам. Мастер-класс бесплатный!

Необходимо заранее зарегистрироваться и приходить в удобной одежде и обуви, захватив воду.

Начало в 11:30. Кожевенная линия, 40.

Если вы любите шахматы, не упустите возможность сыграть партию с международным гроссмейстером Алексеем Гогановым в сеансе одновременной игры. Шахматист сразится с любыми желающими в Никольских рядах. После двухчасовой игры можно остаться на лекцию "Шахматы в жизни: как игра помогает в принятии решений, планировании и борьбе со стрессом", которую проведет еще один международный гроссмейстер – Алексей Луговой. На оба мероприятия нужно предварительно зарегистрироваться.

Начало шахматной партии в 16.00, начало лекции – в 18.00.

Садовая ул., 62.

В качестве завершающего штриха выходных прекрасно подойдет концерт под открытым небом. На крыше HI-HAT вечером будут играть лиричную и бурную музыку великого Фридерика Шопена, причем в двух вариациях: традиционной, на рояле, и джазовой, в исполнении бэнда. Довольно смелые музыкальные решения для классики. Кроме того, весь вечер зрителей будет зарисовывать художник-шаржист, на сцене помимо музыкантов выступят актеры, а слушателям предложат сопроводить вечер напитками из бара на крыше. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 20.00, крыша HI-HAT, Аптекарский проспект, 4.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Центральный выставочный зал "Манеж"; pexеls