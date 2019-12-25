Куда сходить в Петербурге на выходных 31 июля и 1 августа

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

Грядущие выходные, судя по прогнозу погоды, обещают быть дождливыми и ветреными, где-то обязательно прогремит гроза. Если МЧС предупредит об ухудшении погоды, а на улице зарядит ливень, останьтесь дома в тепле и безопасности – как раз найдется время дочитать заброшенную книжку или посмотреть фильм. Если погода окажется не столь суровой и вам не захочется сидеть в четырех стенах, присмотритесь к подборке мероприятий на выходные от Piter.TV. Наверняка найдете в ней что-то интересное.

Суббота, 31 июля

Если позволит погода, можно отправиться на занятие йогой на набережную "Севкабель Порта". Программа асан, медитаций и дыхательных практик под живую музыку подойдет и новичкам, и заядлым любителям. Вход на занятие – за донейшн, вы сами назначаете стоимость. Все собранные деньги организаторы отправят в приют для пожилых собак и собак-инвалидов "Особый друг". Предварительно нужно зарегистрироваться.

Начало в 18.00, Кожевенная линия, 40.

Еще один подвижный вариант времяпрепровождения – экскурсия по Саду Бенуа, расположенному на пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов. Всем желающим расскажут о дачной жизни дореволюционной Лесной фермы, его хозяине – архитекторе Юлии Бенуа и о знаменитом семействе со звучной фамилии. Также горожанам покажут восстановленные после пожара постройки Лесной фермы на территории Сада.

Сбор группы на площадке у "Коворкинг Page", Тихорецкий пр., 17. Начало в 14.00. Участие в экскурсии стоит 200 рублей, нужно предварительно зарегистрироваться.

Также в субботу можно познакомиться с безмолвными иммигрантами Нового света – растениями, чьей родиной является Америка. Двухдневный фестиваль состоится в Ботаническом саду БИН РАН. В программу входят посещение оранжерей, квест по парку-дендрарию, творческие мастер-классы и прогулка по уже открытым выставкам и экспозициям. Взрослый билет стоит 600 рублей, однако если вы придете в полноценных костюмах индейцев, шерифов или ковбоев, то сможете посетить фестиваль бесплатно. Подробнее о билетах – в группе Ботсада.

ул. Профессора Попова, 2

Воскресенье, 1 августа

В БИРО, библиотеке роста и карьеры, целый день будет шуметь своп-вечеринка. Это хорошая возможность обменяться ненужной хорошей одеждой, украшениями и аксессуарами, а также послушать лекции от экспертов экологичной моды и поучаствовать в мастер-классах. По порядку: на вечеринку можно принести три детские или взрослые вещи, а также головные уборы и аксессуары. Одежда, которая не нашла нового хозяина здесь, поедет в благотворительный магазин. Среди тем лекций ожидаются "капсульный гардероб", "порядок в шкафу", "нестыдный секонд-хенд", "использование одежды на 200%", а среди мастер-классов – изготовление ободков из футболок и украшений из джинсов. Для участия в МК понадобятся непосредственно старые футболки или джинсы. Участие бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться.

Начало в 11.00, Московский проспект, д. 150

Как насчет небольшой интриги? Предлагаем самое загадочное мероприятие подборки. В пространстве "Линии" откроется двухнедельная выставка современного искусства под названием "Rain and Sun". Однако какие работы представят зрителям и кто будет их автором – пока загадка. Все карты органризаторы раскроют на вернисаже. Вход свободный!

Начало в 18.00, 8-я линия В.О. 25, 1 этаж.

Приятным завершением выходных может стать концерт "Опера на крыше". Это завершающее зрелище в сезоне концертов на крыше HI-HAT, поэтому у вас есть последний шанс совместить приятный вечер с видами вечернего Петербурга и выступлениями талантливых оперных солистов. Организаторы предлагают прочувствовать оперу так, как легкий джаз, и найти особенную прелесть в академичной музыке. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 20.00, Аптекарский проспект, 4.

Фото: Piter.TV; pexels; ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН, Марина Ичитовкина; предоставлено организаторами