Куда сходить в Петербурге на неделе с 29 ноября по 3 декабря

Piter.TV предлагает подборку мероприятий для будней на неделе с 29 ноября по 3 декабря.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает подборку мероприятий для будней на неделе с 29 ноября по 3 декабря.

Понедельник, 29 ноября

Завершить первый рабочий день можно в Доме Радио, где готовят показ спектакля "Юдифь" Бориса Павловича. Это художественное осмысление библейской истории, представленных в виде личных заметок Юдифь – женщины, спасшей собственный народ. Этот спектакль получил четыре номинации на премию "Золотая маска", две номинации на премию "Золотой Софит", успел поучаствовать в фестивале "Территория" и гастролировал по всей стране. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 20.00, Итальянская ул. 27.

Вторник, 30 ноября

На вечер вторника предлагаем музыкальный вечер в книжном магазине "Порядок слов": там будут вспоминать Алексея Хвостенко, поэта-авангардиста и автора более 100 песен. Большинство известных песен Хвостенко – это положенные на музыку стихи ленинградского поэта Анри Волохонского, его друга. Среди самых популярных произведений Хвоста значатся "Город золотой", который в свое время спел Борис Гребенщиков, "Моя любимая", "Страшный суд".

Песни Хвостенко в "Порядке слов" исполнит секстет музыкантов и вокалистов – гитаристы, флейтистка, трубач, игрок на колёсной лире. Вход свободный.

Начало в 19.30, наб. реки Фонтанки, 15.

Среда, 1 декабря

В среду рекомендуем сходить в антикварную галерею "Петербург", где впервые проходит выставка работ русского импрессиониста Константина Коровина. Экспозицию собрали из двух десятков живописных произведений из частных собраний коллекционеров, многие из которых лишь недавно вернулись на родину Коровина: сельских пейзажей, портретов современников, натюрмортов, видов ночного Парижа, экзотических композиций. Критики отмечают, что эти работы открывают малоизученный поздний период творчества художника, который почти не представлен в собраниях российских музеев. Кстати, если вам интересно углубиться в творчество Коровина, галерея предлагает экскурсию по выставке – одна из таких пройдет накануне, 30 ноября. Билеты и на выставку, и на экскурсию можно приобрести здесь.

Галерея открыта с 11.00, Невский пр. 54.

Четверг, 2 декабря

Поклонникам ютуб-блогера и актера озвучивания Димы Сыендука советуем поторопиться с регистрацией на творческую встречу: она пройдет в "Буквоеде" на Невском проспекте. Актер, озвучивший множество российских и зарубежных мультфильмов (например, "Angry birds в кино", "Фиксики против кработов" и др.), сериалов ("Ривердейл") расскажет о своем творческом пути, ответит на любые вопросы и проведет автограф-сессию. Кроме того, на встрече презентуют издание "Преступления и наказания" Фёдора Михайловича Достоевского в обложке от sndk.

Начало в 19.00, Невский пр-т., 46.

Пятница, 3 декабря

В завершение недели можно заглянуть в "Севкабель Порт" на expert talk петербургского экологического журналиста Ангелины Давыдовой. Редактор журнала "Экология и право" и по совместительству постоянный наблюдатель на переговорах ООН по изменению климата расскажет, как прошла ноябрьская 26-я конференция об изменении климата ООН, какие стратегии и решения приняли эксперты и что они значат. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Начало в 19.00, Кожевенная линия, 40

Будьте внимательны: на мероприятиях необходимо предъявлять QR-код.

Традиционная подборка мероприятий на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Разговоры.; Википедия; Instagram / petersburg_antique; Википедия