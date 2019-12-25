Куда сходить в Петербурге на неделе с 27 сентября по 1 октября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 27 сентября по 1 октября.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 27 сентября по 1 октября.

Понедельник, 27 сентября

В пространстве "Склад 17 на Литейном" проведут уютный киносеанс. Показывать будут легендарный "Питер FM" режиссера Оксаны Бычковой. Это картина о радио диджее Маше и архитекторе Максиме, которые знакомятся благодаря звонку с потерянного телефона, но никак не могут встретиться в жизни.

Чтобы прийти на показ, нужно зарегистрироваться в сообщениях группы, а на входе в "Склад" сделать любой заказ на баре.

Начало в 19.00, Литейный пр-т., 18/2.

Вторник, 28 сентября

После работы во вторник не поленитесь заехать в "Севкабель Порт": только до 29 сентября там работает проект-эксперимент "Повтори мое имя". Особенность проекта в том, что он идет параллельно в двух городах – Петербурге и Москве, и экспозиции выстроены абсолютно зеркально. В течение суток зритель может наблюдать за странной живой инсталляцией – существованием в прозрачной комнате человека, робота и элементов повседневности. У персонажей нет истории и контекста, их коммуникация с реальностью неясна. Авторы (Дмитрий Масаидов, Илья Карпель, Мария Рожковская) исследуют разрушение привычного логического восприятия и проживания действительности. Билеты на экспозицию приобретать здесь.

Кожевенная линия, 40.

Среда, 29 сентября

В KGallery заработала выставка графических работ ленинградского художника Николая Лапшина. Экспозицию собрали из городских пейзажей, многие из которых зрители увидят впервые – Исаакиевская площадь и площадь Урицкого, Новая Голландия, Александровский сад, Медный всадник. Акварельные пейзажи 1930-1940х годов считаются лучшими работами Лапшина и выдающимися примерами искусства Ленинградской пейзажной школы того же периода.

Кроме того, галерея подготовила экскурсию по выставке, в ходе которой посетителям расскажут больше деталей о биографии Николая Лапшина и его работах. Экскурсия бесплатная и требует только предварительной регистрации. Билеты на выставку приобретаются отдельно.

Начало в 18.00, наб. реки Фонтанки, 24.

Четверг, 30 сентября

Дождливым вечером четверга можно собраться на уютный квартирник "На Английском". Там устроят акустический концерт Дениса Лукичева, актера театра Комедии. Артист споет песни из своего раннего творчества, дебютного альбома и нового проекта, а потом поговорит со слушателями о дальнейших музыкальных планах, спектаклях и фильмах.

Вход бесплатный по предварительной регистрации.



Начало в 19:30.Английский проспект, 38.

Пятница, 1 октября

В Петрикирхе вечером последнего рабочего дня зазвучит орган. В программе заявлены виртуозные сочинения великих композиторов – Моцарта, Баха, Вивальди – в исполнении пока скрытого тайной маэстро. Зрителям докажут, что органная музыка не только величественна, но также красива и технична. Особую изюминку добавит прекрасная акустика под сводами лютеранской кирхи. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 19:00 Петрикирхе, Невский пр-т., 22-24.

Если музыки на неделе оказалось уже достаточно, загляните в библиотеку имени Лермонтова, где пройдет встреча с поэтом и критиком Александром Скиданом. Эксперт расскажет о поэтическом цикле Константина Вагинова "Ночь на Литейном" – поэт жил на Литейном проспекте в 1899—1917 годах. Речь пойдет также о местах, связанных с библиофильской, поэтической и алко-кофейной культурой Ленинграда-Петербурга: "Букинистах", галерее "Борей", Итальянском садике, Доме писателей на Шпалерной, Свободном университете.

Регистрация не требуется, мероприятие бесплатное.

Начало в 18.30, Литейный пр-т., 19.

Традиционная подборка событий на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Коллаж: Piter.TV

Фото: Кинопоиск; sevcableport.ru; ВКонтакте / KGallery; предоставлено организаторами