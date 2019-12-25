Куда сходить в Петербурге на неделе с 26 по 30 июля

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 26 по 30 июля.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 26 по 30 июля.

Понедельник, 26 июля

Вечер первого и, как принято считать, самого тяжелого дня на неделе можно провести в кинотеатре. Например, в микрокинотеатре Outcinema будут показывать французскую картину 1950-го года "Орфей". Это черно-белое кино – воплощение мифа о любви поэта и дриады, только действие переносится во Францию 50-х. Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты можно купить здесь.

В "Доме Кино" в афишу вернулась легендарная "Танцующая в темноте" с певицей Бьорк в главной роли. Непростой эмоциональный мюзикл рассказывает о иммигрантке Сельме, которая теряет зрение из-за болезни, но пытается работать вслепую ради денег для лечения сына. Фильм был оценен на фестивале в Каннах.

Вторник, 27 июля

Мероприятие второго рабочего дня не подойдет тем, кто с утра трудится. Однако мы не удержались и внесли его в нашу программу: событие можно предложить своим знакомым и родственникам "в возрасте". В центральном выставочном зале "Манеж" проведут интересную арт-медитацию, рассчитанную на посетителей от 55 лет. Организаторы приглашают опробовать формат, в котором гости могут задавать любые вопросы о современном искусстве, поделиться впечатлениями, увидеть объекты дополненной реальности и познакомиться с искусственным интеллектом. Обстановка для пенсионеров будет максимально комфортной, а современное искусство покажется чуть более понятным и доступным.

Участие стоит 150 рублей, в группе будет не более шести человек. Начало в 11.00, Исаакиевская площадь, 1

Среда, 28 июля

В галерее MOLBERT откроются сразу две замечательные выставки: серия акварелей "Телесность", написанных Кристиной Папрецките, и серия "Как рождаются облака" Александры Сперанской.

Картины Папрецките посвящены осознанной жизни и эмоциям, взаимоотношению человека с его телом, другими людьми и миром. Сюжеты художница нашла в обычных повседневных моментах вроде выбора одежды в магазине, наблюдением за отражением в зеркале, пробой редкого фрукта, толпой в метро. Во всех этих моментах автор увидела мимолетные встречи человека с самим собой.

Член Союза художников России Сперанская представит работы, написанные карандашом, тушью, темперой за последние несколько лет. Художница ищет вдохновение в классике, поэтому в ее картинах прослеживается влияние сюрреализма Магритта и символизма Дюрера. Сюжеты у Сперанской неопределенны, чтобы зритель сам мог порассуждать над ними, однако символы и персонажи кочуют из одной картины в другую.

Обе выставки проработают до 1 августа. Вход бесплатный, ул. Большая Конюшенная-11, второй двор Капеллы.

Четверг, 29 июля

В этот вечер можно отправиться на нестандартную экскурсию, у которой нет заранее подготовленного маршрута – его разработаете вы сами. В библиотеке "Линии", филиале библиотеки имени Маяковского, компания петербуржцев обсудит маршрут по книге краеведа Витора Бузинова "Десять прогулок по Васильевскому", а затем пойдет гулять по острову. Книга поможет не пропустить любопытные дворики, красивую архитектуру и истории, которые связаны с местами Васильевского острова. Участие бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться.

Начало в 19.00, 8-я линия В.О., 25, общественное пространство "Линии".



Пятница, 30 июля

В Петрикирхе в этот вечер прозвучит действительно необычная музыка: в дуэте выступят орган и балалайка. Музыканты покажут зрителям, как одинаково виртуозны могут быть столь разные инструменты – технически сложный орган и простая трехструнная балалайка. Прекрасная акустика кирхи добавит эмоций концерту великой классической музыки. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 19:00. Невский, 22-24.

Традиционная подборка на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Фото: pexels; кадр из официального трейлера фильма "Танцующая в темноте"; ВКонтакте / ЦВЗ "Манеж"; molbertgallery.ru; Piter.TV; предоставлено организаторами