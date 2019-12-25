Куда сходить в Петербурге на неделе с 20 по 24 сентября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 20 по 24 сентября.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 13 по 17 сентября.

Понедельник, 20 сентября

В библиотеке "Старая Коломна" вечером первого рабочего дня проведут камерный концерт. В дуэте скрипки и фортепиано прозвучат три сонаты авторства Сергея Прокофьева, Иоганнеса Брамса и Вольфганга Амадея Моцарта, выступят лауреаты международных конкурсов Елизавета Гольденберг и Екатерина Церр. Жанр сонаты критики называют сложным и самым богатым по своим возможностям, а скрипку – любимицей композиторов разных стран, которые работали с жанром сонаты.

Вход на концерт бесплатный, но по предварительной записи по телефону 714-74-86.

Начало в 18:00, Никольская пл., д.2

Еще в понедельник стартует ненавязчивый, но полезный осенний фестиваль добрых десертов, в котором вы можете легко принять участие. До 20 октября в кафе, барах и магазинах Петербурга можно будет купить специальный добрый десерт, деньги с его покупки пойдут на помощь Фонду друзей балтийской нерпы, фонду "Голоса для животных", приюту "Ильинка". Также до 20 октября организаторы проведут лекторий, посвященный экологическим кейсам, и благотворительные стримы с участием поэтов, музыкантов и блогеров. Карта заведений, поддерживающих фестиваль, и новости программы представлены на официальном сайте акции.

Вторник, 21 сентября

В этот вечер предлагаем посетить Центральный выставочный зал "Манеж", где до 10 октября работает масштабный проект российской арт-группы Recycle. Крупная выставка называется New Nature, лауреаты Премии Кандинского художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов исследуют в ней трансформацию личности под влиянием современных технологий, взаимодействию человека и машин, вопросы вечной жизни внутри сети и будущее. Актуальная тема раскрывается в интерактивных скульптурах и динамических инсталляциях.



Билеты можно купить здесь.

Среда, 22 сентября

В Открытой Гостиной библиотеки имени Лермонтова будут обсуждать отношения Петербурга и его жителей. Лекция-дискуссия историка Елизаветы Беднягиной носит название "Петербургская идентичность: как город формирует нас". Разговор будет вестись о том, какими себя видят современные петербуржцы, как видят Петербург жители других городов и как город влияет на картину мира человека. Вход свободный.

Начало в 18.30, Литейный пр. 17-19.

Четверг, 23 сентября

В четверг вечером загляните в "Буквоед" на Невском – там пройдет творческая встреча с актером и режиссером Вениамином Смеховым. К собственному 80-летию Смехов написал и выпустил книгу "Жизнь в гостях", разделенную на восемь глав – по десятилетию жизни на каждую. В книге актер пишет о современниках: Петре Фоменко, Владимире Высоцком, Юрии Темирканове, Юрии Любимове и других.

На встрече артист расскажет слушателям о театре и работе с известными актерами. И, конечно, оставит на память автографы в книгах. Вход свободный!

Начало в 20:00, Невский пр-т, 46.

Пятница, 24 сентября

Завершить рабочую неделю можно в пространстве Third place на Литейном. Там работает выставка работ учеников скульптурной школы Екатерины Соколовской "Изнанка и то, что внутри". Экспозицию составили из работ 10 московских и петербургских художников, работающих в разных направлениях. Инсталляции, арт-объекты и даже видео посвящены представлению леса глазами горожанина, исследованию форм современной скульптуры и изнанке скульптурных процессов. Плюсом к выставке идет экскурсия от одного из художников.

Посещение выставки и экскурсия бесплатные, но нужно предварительно зарегистрироваться.

Начало в 20.00, Литейный пр-т, 20.

Кстати, в том же Third place в тот же час начнется кинопоказ британского фильма-выставки об Иерониме Босхе. Если искусство XV века представляет для вас интерес, фильм о нидерландском художнике Средневековья и Нового времени точно для вас. В картине рассказывается не только о жизни живописца, но и о музее в Северном Брабанте, трудоемких выставках от современников и сохранившихся произведениях художника. Билеты можно прибрести здесь.

Традиционная подборка событий на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Коллаж: Piter.TV

Фото: pexels; Википедия; ВКонтакте / Центральный выставочный зал "Манеж"