Ксения Собчак перевоплотилась в звезду 80-х и исполнила хит группы Roxette

Светская львица появилась на видео в яркой одежде и с начесом.

Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram новое видео, на котором она блистает в образе звезды 80-х. Светская львица надела на себя яркую одежду и аксессуары, а также сделала начес на голове.

На Ксении можно увидеть серебристые блестящие штаны, туфли с тонкими носками и черную рокерскую куртку с шипами. На записи Собчак исполняет песню культовой шведской поп-рок-группы Roxette без инструментального сопровождения. Все действие происходит в заброшенном здании, на фоне мелькает старый разбитый автомобиль.

Подписчики явно не ожидали увидеть светскую львицу в таком необычном образе. За считанные часы ролик собрал более 1 млн просмотров и свыше двух тысяч комментариев.

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Видео: Instagram / xenia_sobchak