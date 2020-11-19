Кошка-хранительница Эрмитажа начала работать в Петропавловской крепости

По сложившейся традиции хвостатые сотрудники несут службу в Петропавловском соборе.

На службу в Петропавловскую крепость вышла кошка Серафима во вторник, 30 ноября, начался ее первый рабочий день. До это 5-летняя кошка-хранительница служила в Эрмитаже. Об этом сообщает пресс-служба "Республика кошек".

По сложившейся традиции хвостатые сотрудники несут службу в Петропавловском соборе. Серафима пришла на смену Капитолины – пожилой кошки, которая работала более 20 лет. Капитолина любила гулять по царской усыпальнице и лежать на рабочем месте смотрителя. Пожилая кошка умерла в сентябре этого года.

Директор арт-пространства "Республика кошек", ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева передала Серафиму Музею истории Петербурга.

Ранее в Петербурге скончался кот Рыжик из пышечной на Большой Конюшенной улице.

Фото: Вконтакте / Музей истории Санкт-Петербурга

