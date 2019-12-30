В Петербурге начались Крещенские купания

Из-за аномального тепла люди заходят в воду прямо с берега

В воскресенье, 19 января православные христиане отмечают Крещение Господня. Купание в ледяной воде - древняя, хоть и не установленная традиция праздника.

Чаще всего на Богоявление люди ждут сильных морозов. Но в этом году в Петербурге аномально тепло, поэтому участники купаний заходят в воду прямо с берега. Однако положительная температура воздуха не сильно повлияла на температуру воды, поэтому, как сообщили купавшиеся, она по прежнему осталась "обжигающей".

В субботу, 18 января, купель на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2 работала с 11:00 до 24:00, и продолжила работать на следующий день, с 00:00 до 05:00 утра. Во время купаний рядом дежурили врачи, спасатели и полицейские.

Полный список адресов купелей для крещенских купаний в Петербурге можно посмотреть здесь.

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Видео: Piter.tv