Кремль прокомментировал рост числа случаев коронавируса в России. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что россияне должны выполнять рекомендации Роспотребнадзора, чтобы избежать массового всплеска заражений в стране.
Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его словам, за ситуацией внимательно следят соответствующие штабы. Чиновник отметил, что в регионах ситуация с коронавирусом складывается по-разному, поэтому решения будут принимать губернаторы.
Ранее Песков прокомментировал ослабление курса рубля.
Фото: pixabay.com
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