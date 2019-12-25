Россияне должны выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Кремль прокомментировал рост числа случаев коронавируса в России. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что россияне должны выполнять рекомендации Роспотребнадзора, чтобы избежать массового всплеска заражений в стране.

Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, за ситуацией внимательно следят соответствующие штабы. Чиновник отметил, что в регионах ситуация с коронавирусом складывается по-разному, поэтому решения будут принимать губернаторы.

Ранее Песков прокомментировал ослабление курса рубля.

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