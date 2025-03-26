Дмитрий Песков оценил работу Молдавии по нажиму на оппозиционных политиков.

Кремль осуждает действия властей Молдавии, арестовавших главу Гагаузии Евгению Гуцул. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 марта сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы полагает, что власти из Кишинева используют методы неприкрытого давления на популярных в стране политиков - конкурентов для действующего президента постсоветской республики Майи Санду.

По всей видимости, Кишинев избрал тактику не обращать внимание на закон, не обращать внимание на принципы демократии, не обращать внимание на принципы политического плюрализма и просто оказывать неприкрытое давление на всех политических конкурентов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: убийство российских журналистов лишь подтверждает правильность СВО.

Фото и видео: Telegram / ТАСС