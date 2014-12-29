Кремль оценил реакцию в ФРГ на слова Путина о модернизации ВМФ

Дмитрий Песков прокомментировал слова министра по обороне Германии Кеннета Хармса.

Кремль оценил реакцию в Германии на слова российского президента Владимира Путина о модернизации Военно-морского флота страны. Высказывания руководства нашего государства о модернизации ВМФ лишний раз напоминают немецким властям о потенциале Москвы. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 29 июля с журналистами сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля оценил высказывания руководства ФРГ и ответил на вопрос о том, способны ли слова главы государства умерить пыл немецких генералов. Речь идет о том, что министр по обороны Германии Кеннет Хармс сообщил, что Берлин принял к сведению слова Владимира Путина о планах оснащения ВМФ России передовой боевой техникой.

По крайней мере, это лишний раз напоминает им о потенциале нашей страны по обеспечению нашей безопасности, интересов, тем более в столь важном для нас регионе, как Балтика. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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